Tpi.it - Interstellar: tutto quello che c’è da sapere sul film

: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, venerdì 20 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2014 diretto da Christopher Nolan. Interpretato da Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine, ilnarra di un gruppo di astronauti che viaggiano attraverso un wormhole in cerca di una nuova casa per l’umanità. Nolan ha scritto la sceneggiatura assieme a suo fratello Jonathan, che per primo sviluppò ilnel 2007. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaNel 2067, l’ex pilota della NASA Joseph Cooper è costretto a lavorare come agricoltore a causa di una carestia globale causata dalla peronospora. La carestia è abbastanza grave da aver avuto effetti importanti sulla società umana, compreso l’abbandono di qualsiasi ricerca scientifica che non sia direttamente correlata all’agricoltura e alla soluzione del problema alimentare mondiale.