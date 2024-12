Dilei.it - Don Matteo 15 si farà, Raoul Bova saluta dopo l’episodio finale: “Grazie al pubblico”

La bicicletta di Done una certezza, solida, che ci rincuora: la 15ª stagione si. A rivelarlo è stato il supervisore alla sceneggiatura Mario Ruggeri a poche ore dalla messa in onda degli episodi finali, che hanno visto concludersi una serie difficile – con tanti addii importanti – ma che avrà un seguito. Le nuove storie sono già in fase di scrittura mentre si conosce già il periodo in cui saranno trasmesse. Si parla già della primavera 2026, circostanza che deve essere però confermata in sede di presentazione dei palinsesti Rai. Il protagonista sarà ancora lui,, già riuscito in un’impresa per molti impensabile: far sopravvivere la fiction di Lux Vide all’addio di Terence Hill, che ogni tanto ritorna, ma che ha inevitabilmente chiuso un ciclo importantissimo per uno dei prodotti di punta di Rai1.