Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, giovedì 19 dicembre 2024: le previsioni segno per segno

Leggi su Tpi.it

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi19? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi19:ArieteCari Ariete, giornata da montagne russe, grandi alti e bassi che coinvolgono anche l’umore. Nella parte centrale del giorno potrebbe sopraggiungere problemi di lavoro, ma anche (oppure) difficoltà legate all’amore o alla vita personale. Insomma, non c’è da stare tranquilli.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, lavorare tanto non vuol dire automaticamente lavorare bene.