Incidente sul lavoro a Traona | Papà ci dava ancora una mano L’azienda era la sua creatura

"Siamo sommersi dai messaggi di condoglianze, purtroppo però sui social ho letto anche commenti cattivi, perché mio padre stava lavorando a 72 anni. Bisognerebbe sapere, però, prima di commentare. La Dme scavi che lui ha fondato è già di noi figli, ma era e restava comunque la sua, la sua vita, dunque così come era normale chiedergli consigli, non lo si fermava, se aveva voglia di dare una. In più era vedovo, stare con noi era anche un modo per sentire meno il peso della solitudine. Vorrei che venisse solo ricordato per la bella persona che era e per le tante belle cose che ha fatto". A parlare è Angelica Della Mina, la figlia maggiore, che piange ilinsieme ai fratelli Christian, l’unico maschio, Marzia e Pamela, la più piccola. Poi ci sono gli undici nipoti e i tre pronipotini, ma non solo.