Ilfattoquotidiano.it - “Grave e pericolosa insensibilità”, ai domiciliari l’uomo che ha investito un passeggino e non si è fermato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“. Va agli arrestiche, dopo averunspinto da una madre, non si era. Il giudice di Milano nel provvedimento ha sottolineato come “le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi” per la bimba travolta, soccorsa e portata in ospedale per essere medicata. Dopo l’impatto, A. Z., 61 anni, dirigente del Comune di Milano, non si era.Davanti al giudice Franco Cantù Rajnoldi, nell’udienza per direttissima,si è giustificato: “È stata una reazione istintiva. Mi sono spaventato e sono andato nel mio vecchio ufficio”. L’incidente era avvenuto poche ore prima, alle 9 del mattino, all’incrocio tra piazza Durante e via Casoretto. Il suv Audi Q3 bianco guidato dalaveva travolto una carrozzina sulle strisce pedonali, ferendo lievemente una bambina di tre anni e terrorizzando la madre, che è rimasta illesa.