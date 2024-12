Ilfattoquotidiano.it - “Fa schiuma ma non è sapone”: Antonella Clerici “inciampa” di nuovo nella frase cult a È sempre mezzogiorno. Ma è uno scherzo degli autori

Unè per. È per questo che la squadra di lavoro diha voluto – una volta di più – rendere omaggio a un episodio che a suo modo ha fatto la storia della tv.puntata di “È” in onda mercoledì 18 dicembre la conduttrice ha aperto, come di consueto, la casellina quotidiana del calendario dell’avvento, e quel che ha trovato al suo interno le ha riportato alla memoria “schiumosi” ricordi.“Un ingrediente della memoria, per un momento che ha fatto la storia” ha lettosul bigliettino attaccato a una piccola lattina che, a sua volta, recava la scritta: “Fama non è”. È chiaramente un riferimento a quel che tanti anni fa avvenne a “La prova del cuoco”, quando una signora da casa doveva indovinare di che cosa si trattasse proprio in base a quel suggerimento.