Contributo dal Ministero della Cultura e francobollo dedicato alla Giostra del Saracino

Arezzo, 19 dicembre 2024 – "La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimoniole nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-lecomunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dConvenzione per la salvaguardia del patrimoniole immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dXXXII sessioneConferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la(UNESCO)". È questo il primo articololegge nazionale sulle manifestazioni di rievocazione storica, pubblicata nel mese di ottobre, che riconosce anche a livello legislativo la valenza di tali eventi quale patrimoniole da salvaguardare.