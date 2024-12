Ilnapolista.it - Compagnoni (Sky): «Buongiorno infortunato? Reintegrerei Mario Rui, così Olivera può fare il centrale»

Maurizio, giornalista Sky Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Secondo il giornalista, per ovviare al problema dipotrebbe essere utile reintegrareRui:«Rui? Se fossi nel Napoli lovisto l’infortunio di, in modo chepossail. Anche perché bisogna capire come sta Spinazzola».Leggi anche: Conte ha mostrato chiaramente che oltre Rrahmani,c’è il vuoto in difesaha anche parlato dei progressi del Genoa con il nuovo allenatore Patrick Vieira.«Genoa? Lascia molte occasioni, ma il Napoli è una squadra che comunque crea diverse palle goal. Vieira ha avuto un ottimo impatto e gli è girata discretamente bene».Sulla possibilità di Di Lorenzodi difesa dice:«Di Lorenzo? È un’altra soluzione valida, ill’ha fatto in passato, ma forseè più predisposto».