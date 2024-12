Ilrestodelcarlino.it - Claudio Morici porta 'La malattia dell’ostrica' al teatro Dolcini di Mercato Saraceno

La schizofrenia degli artisti come condizione necessaria per la nascita di opere bellissime. Domani dalle 21 sul palco deldiil comicoin scena ‘La’. Attraverso la sua lente ironica e tagliente, l’attore e scrittore racconta una serie di artisti giudicati matti, ma grandi proprio per questa loro condizione.è noto per la sua partecipazione a Italia’s got talent, nonché a Propaganda live e ad alcune trasmissioni Rai. I biglietti per lo spettacolo, promosso da Sillaba, sono in vendita sul sito di Liveticket., come nasce lo spettacolo? "Nasce tutto dal momento in cui mi accorgo che il mio figlio più piccolo vuole diventare scrittore. Nonostante io stesso parli di libri nella trasmissione Rai ‘Playbooks’, solo lì ho realizzato che gran parte degli scrittori sono dei pazzi.