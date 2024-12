.com - Calcio / Juniores Regionale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 14^ giornata

La Castelfrettese è campione d’inverno nel girone A, torna a vincere il Marina. Nel B, il Matelica riprende l’Osimana in vetta, vittorie per Jesina, Fabriano Cerreto, Moie Vallesina e Vigor CastelfidardoVALLESINA, 19 dicembre– Si è interamente concluso ieri, mercoledì 18 dicembre, il turno infrasettimanale del campionatocon le gare14^. Andiamo a scoprire quello che è successo.Girone A – Castelfrettese campione d’invernoNel girone A, martedì 17 dicembre la 14^prevedeva lo scontro diretto tra Castelfrettese e Aesse Senigallia. I “Frogs” hanno vinto 4-2 e si sono laureati Campioni d’Inverno con unad’anticipo: in rete Polenta (doppietta), Natali e Steduto, mentre per l’Aesse (ora terza) hanno segnato Tommaso Mancini e Verdenelli.