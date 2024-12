Ilfattoquotidiano.it - Ancelotti, un record che cammina: il legame col padre e i campi della bassa reggiana, quelle origini che ancora oggi lo rendono il migliore

Hala Carletto! Dopo il 3-0 del Real Madrid sui messicani del Pachuca nella finaleCoppa Intercontinentale,non è solo salito a quota 31 nella classifica dei trofei conquistati da allenatore – compreso l’Intertoto del 1999 -, ma è diventato il tecnico più vincente del club spagnolo, il più famoso e importante del mondo. Ha superato un monumentoreal casa come Munoz, raggiungendo la bella cifra di 15 trionfi con i Blancos, 5 dei quali in questo pirotecnico 2024: Supercoppa di Spagna, Liga, Champions, Supercoppa Uefa, Mondiale. Il tris al Pachuca, nello stadio Lusail di Doha, ha avuto le firme di Mbappé, Rodrygo – un capolavoro – e Vinicius su rigore: il trio d’attacco al completo.Il bello è che, meno di un mese fa, complici il ritardo inonato sul Barcellona in fuga e una classifica poco Real in Champions, si era vociferato di una forte rischio di esonero.