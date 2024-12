‘A Carpool Karaoke Christmas’ | lo speciale con Lady Gaga Dua Lipa e Chappell Roan

Leggi su Funweek.it

Da sabato 21 dicembre, Apple TV+ e Apple Music accolgono le festività con AChristmas,natalizio ispirato a: The Series. Questo evento vedrà protagoniste due icone della musica – ovveroe Dua– affiancate dalla stella emergente. Tutte a bordo dell’auto guidata da Zane Lowe di Apple Music.Nello, i protagonisti attraversano un viaggio musicale al ritmo dei classici delle festività come Have Yourself a Merry Little Christmas e Last Christmas. Ma non mancheranno i successi di repertorio, tra cui Die With A Smile di, Houdini di Duae il trascinante singolo Good Luck, Babe! di.“Sono entusiasta chetorni per celebrare il Natale in grande stile”, ha dichiarato James Corden, creatore e produttore esecutivo diche per l’occasione ha cedute le chiavi a Zane Lowe di Apple Music.