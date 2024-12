Movieplayer.it - Vermiglio di Maura Delpero eletto Film Italiano del 2024 dal SNCCI, la premiazione a Trieste

La zona d'interesse di Jonathan Glazer è ildella Critica, le premiazioni nel corso delFestival, in programma dal 16 al 24 gennaio 2025. Dopo la notizia dell'ingresso nella shortlist dei 15 candidati all'Oscar per ilin lingua non inglese, perarriva un altro importante riconoscimento. La pellicola diè stata elettadopo essere risultato il più votato referendum promosso dal Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici Italiani () tra tutti i propri soci.della Criticaè, invece, La zona d'interesse di Jonathan Glazer, presentato l'anno scorso in anteprima italiana proprio alFestival, e poi vincitore di due premi Oscar, al Migliorinternazionale e Miglior sonoro, Grand Prix al Festival di Cannes, due .