United Rugby Championship | weekend di derby aspettando il Natale

Torna l’dopo la pausa per le coppe europee e i fine settimana che accompagnanoe Capodanno, come da tradizione, vedranno andare in scena i varinazionali. Da venerdì a domenica, e con un posticipo giovedì prossimo, andranno in scena otto sfide importanti in chiave playoff.Si parte venerdì sera in Irlanda del Nord, quando l’Ulster ospiterà il Munster, uno scontro diretto tra due formazioni appena fuori dalla top 8 dell’URC e vincere è fondamentale per entrambe. Sabato, poco dopo pranzo, sarà la volta delitaliano tra la Benetton Treviso e le Zebre Parma, con le due squadre distanti solo tre punti in classifica. Alle 14.45 ci si sposta in Sudafrica per Stormers-Lions, con i padroni di casa obbligati a vincere per risalire la china.Si resta in Sudafrica nel pomeriggio, con la sfida tra Sharks e Bulls, entrambe lanciate in zona playoff e che vogliono continuare a correre, soprattutto i Bulls, attualmente terzi.