Lapresse.it - Unicredit sale al 28% di Commerzbank, per Berlino “mossa non amichevole”

fa la sua nuovando a circa il 28% die suscitando l’ira di. Mentre in Italia è in corso la battaglia scatenata dall’Ops su Banco Bpm – il cui cda ha chiesto tutele alla Consob – l’istituto di piazza Gae Aulenti avanza in Germania, sottoscrivendo nuovi strumenti finanziari e portando la sua posizione a circa il 28% del capitale, il 9,5% attraverso partecipazione diretta e circa il 18,5% con strumenti derivati, in linea con l’obiettivo dichiarato di raggiungere una quota del 29,9%. “Il prezzo medio di ingresso diper l’intera posizione”, spiega una nota dell’istituto guidato da Andrea Orcel, “è inferiore alle attuali quotazioni e soddisfa tutti i parametri finanziari che la banca si è impegnata a rispettare nei confronti degli azionisti”. L’esposizione economica di“è quasi completamente coperta, dimostrando prudenza nell’approccio e garantendo piena flessibilità e opzionalità”.