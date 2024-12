Isaechia.it - Skam Italia, Ludovica Martino si è fidanzata con un calciatore di Serie A: ecco chi

Come accade ogni dicembre, anche quest’anno le squadre diA hanno organizzato – o organizzeranno – la classica cena di Natale in cui ciascuno dei calciatori presenzia con la propria partner.E’ stato così anche per la S.S. Lazio, la cui serata si è svolta anche alla presenza di ogni membro dello Staff e della dirigenza.Tra tutti Mattia Zaccagni, bomber e capitano della squadra, ha partecipato in compagnia di sua moglie Chiara Nasti, divenuti da poco genitori per la seconda volta della piccola Dea, momento bellissimo delle loro vite di cui però l’influencer ha raccontato anche le difficoltà.Questo evento, però, ha visto l’inaspettata presenza di una nota attrice soprattutto per il mondo dei giovani.Si tratta di, la 27enne romana conosciuta dai più per aver interpretato il ruolo di Eva nella, grazie a cui ha vinto il “premio Guglielmo Biraghi” ai Nastri d’argento e un Ciak d’oro.