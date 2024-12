Secoloditalia.it - Meloni al Senato zittisce il Pd: “Ho tanto amici, anche Musk, ma non prendo ordini da nessuno” (video)

Malgrado una tossa fastidiosa che la costringe a interrompersi diinè una premier in grande forma quella che affronta ingli attacchi delle opposizioni, più o meno sempre le stesse: sudditanza ezie “pericolose”. È il giorno della comunicazioni a Palazzo Madama in vista del Consiglio europeo dopo quelle di ieri a Montecitorio. Nel suo intervento, seduta accanto a Matteo Salvini, spazia a 360 gradi sui dossier più caldi dell’agenda politica nazionale e internazionale. A cominciare dalla sua idea di Europa. “Voglio un’Europa più forte, penso che il problema è stato che l’Europa non ha avuto più chiara la sua missione. Questa resta la mia idea di Unione europea, io vedo il mondo a modo mio. Sono cose su cui bisogna confrontarsi”.al Pd: per voi chi ha un’idea diversa è impresentabileIn sede di replica si rivolge spesso airi del Pd e dei 5Stelle, i più scalmanati.