Oasport.it - LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 87-77, Eurolega basket in DIRETTA: 27 punti di Vezenkov, non bastano i 20 punti di Belinelli alle V-nere per evitare il ko

22:03 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi per averci seguito, amiche ed amici di OA Sport. Buon proseguimento ed un saluto sportivo!TOP SCORER:Pireo:27, Fournier 20, Peters 12 /20, Morgan 15, Clyburn 9Finisce qui: l'Pireo batte laper 87-77 e trova la decima vittoria stagionale!87-77 Altra bomba diper il -10.87-74 Marcocon la tripla in uscita dai blocchi.87-71 2/2 per Sashaa cronometro fermo per il +16.85-71 2/2 per Thomas Walkup ai liberi.83-71 Chiuso il 2+1.83-70 Reverse col fallo di Cordinier.83-68 Contropiede di: 25per il bulgaro, vittoria quasi in tasca per l'