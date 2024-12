Ilrestodelcarlino.it - Francesco Ciotti esplora l'amore paterno nel nuovo libro "Le parole dei padri"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Chi sono ile cuisquaderna con sentimenti profondi nel suo ultimo? Uno è un padre che scrive da un’isola luminosa al figlio emigrato in Inghilterra per lavoro, l’altro è un padre tormentato, ostaggio in una "prigione del popolo" che potrebbe avere esito letale. Due sono infatti i racconti lunghi compresi nel"Ledei" (Società Editrice Il Ponte Vecchio) del pediatra, che ha già dato alla stampa romanzi abilmente innestati nella storia locale che si sono guadagnati un posto di riguardo nell’apprezzamento dei lettori: "Le due chiavi", che racconta le opere e i giorni di Robusto Mori, celebre primario medico nella seconda metà dell’Ottocento, "Fratelli di piombo" sulle vicende di tre fratelli cesenati negli anni di piombo della Repubblica, e "Carta bianca", sulla Resistenza della 8° Brigata Garibaldi nell’Appennino romagnolo.