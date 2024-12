Liberoquotidiano.it - "È malato, cercava una sosia". Pistorius-choc dopo aver ucciso Reeva: il volto della sua nuova donna | Guarda

Una somiglianza incredibile quella tra la presuntafidanzata di Oscare la sua ex compagna, la mo29enneSteenkamp, che lui hacon quattro colpi di pistola la notte del 14 febbraio del 2013. Da circa un anno l'ex atleta paralimpico è uscito dal carcere di Atteridgeville, in Sudafrica,trascorso lì quasi nove annisua condanna per l'omicidioSteenkamp. Gli ultimi quattro anni li sconterà invece in libertà vigilata. Intanto, sembra che negli ultimi mesi- 38 anni - abbia trovato un nuovo amore. Si tratta di Rita Greyling, una consulente aziendale di successo e amicafamiglia dell'ex campione. Stando al giornale sudafricano Netwerk24, i due si frequenterebbero da circa tre mesi. Ora però,che la notizia è diventata di dominio pubblico e che sono state diffuse le foto, la mamma e la sorella diStenkamp hanno deciso di avvertire laragazza dei "problemi di rabbia" dell'ex velocista.