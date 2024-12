Liberoquotidiano.it - Dramma in mare, imbarcazione affonda al largo della Tunisia: almeno 20 migranti morti, si cerano i dispersi

Altroin, dove20sonoin un naufragio alcittà orientale tunisina di Sfax. Stando alle dichiarazioniGuardia nazionale che sovrintende la guardia costiera, altri cinque sono stati tratti in salvo. Le unità marittime hanno "recuperato 20 corpi" e le ricerche continuano dopo che sono state "in grado di salvare cinquedi origine africana sub-sahariana" da un'ta aldi El Louza, a nord di Sfax. Dalle prime ricostruzioni le motovedetteGuardia costiera tunisina hanno recuperato in serata i corpi disubsahariani a bordo di un'ta a circa 13 miglia dalla costa di Ellouza, nel governatorato di Sfax. Erano partiti dalla costa di Chebba (Mahdia) alle 23 di martedì sera. Secondo la stessa fonte le operazioni di ricerca deisono ancora in corso.