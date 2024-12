Zonawrestling.net - WWE: Ascolti da record e momenti memorabili, il Saturday Night’s Main Event torna alla grande

I numeri parlano chiaro: ildella WWE del 14 dicembre non solo ha fatto centro, ma ha dominato. Secondo Variety, la trasmissione di due ore ha attirato ben 2,3 milioni di spettatori, combinando 1,59 milioni dmessa in onda in diretta su NBC e altri 700.000 che lo hanno seguito in streaming live su Peacock.Gliimpressionanti hanno posizionato il ritorno didavantisemifinale della NBA Cup su ABC tra gli Houston Rockets e gli Oklahoma City Thunder, che ha registrato una media di 1,89 milioni di spettatori. Niente male per uno show che non andava in onda su NBC dal 2008.Il Nassau Veterans Memorial Coliseum, l’iconica sede che ha ospitato il primissimonel 1985, è stato il teatro di questa notte memorabile.