Volley femminile sorteggiati i gironi dei Mondiali 2025 | chi ha pescato l’Italia

Leggi su Sportface.it

Si è tenuto nella mattinata italiana a Bankgok, in Thailandia, il sorteggio deidi, in programma in quattro località thailandesi (Chiang Mai, Bangkok, Phuket e Nakhon Ratchasima) dal 22 agosto al 7 settembre. C’era grande attesa per scoprire le avversarie nella fase adeldi Julio Velasco, campionessa olimpica in carica, che è stata inserita nella Pool B. Andiamo dunque a scoprire i quattro gruppi e quali nazionali hannole azzurre.Il girone delITALIABelgioCubaSlovacchiaGli altriPOOL AThailandiaOlandaSveziaEgittoPOOL CBrasilePorto RicoFranciaGreciaPOOL DStati UnitiRepubblica CecaArgentinaSloveniaPOOL ETurchiaCanadaBulgariaSpagnaPOOL FCinaRepubblica DominicanaColombiaMessicoPOOL GPoloniaGermaniaKenyaVietnamPOOL HGiapponeSerbiaUcrainaCamerunAbbraccio Italia,– Foto Antonio FraioliIl regolamento deiLa formula prevede una fase a, con le prime due classificate di ogni pool che accedono alla fase finale.