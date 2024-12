Formiche.net - Un ruolo chiave per l’Italia in Ue. Cosa ha detto Meloni in vista del Consiglio Europeo

Leggi su Formiche.net

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il prossimosarà, di fatto, il primodi questa nuova legislatura europea, il primo presieduto dal nuovo Presidente António Costa, che ha manifestato a me e agli altri Capi di Stato e di Governo la volontà di rendere i lavori delpiù snelli e concreti, focalizzando maggiormente l’attenzione su dibattiti di carattere strategico ed evitando, invece, di addentrarsi anche nelle conclusioni, in questioni di dettaglio che possono essere più efficacemente affrontate nei tavoli negoziali e consiliari. È personalmente una impostazione che condivido molto perché, oggi più che mai, di fronte a sfide sempre nuove e sempre più complesse, stante il concreto rischio di marginalizzazione – se non addirittura di irrilevanza – che l’Unione europea fronteggia in diversi ambiti, settori e quadranti geopolitici, abbiamo bisogno di focalizzare la nostra attenzione su quale debba essere, invece, la missione dell’Europa, partendo dalle ragioni profonde che ci tengono insieme.