Parabadminton per l’Italia è poker al Barahin International | arrivano 3 argenti e 1 bronzo

E’ di tre medaglie d’argento e una diil bilancio delal.La prima medaglia, in ordine di tempo, è arrivata con Yuri Ferrigno nel singolare. L’atleta azzurro, dopo aver superato brillantemente la prima fase a gironi, si è arreso solo al coreano Park Haeseong con il punteggio di 21-17, 21-15.I duenel doppio portano la firma di Rosa De Marco (in coppia con Adriane Avila) e Yuri Ferrigno (insieme a Luca Olgiati). Le prime sono state superate in finale dalle indonesiane Oktila e Sadiyah mentre Ferrigno e Olgiati sono stati sconfitti nel match valido per l’oro dagli indiani Ale e Hubaida.La quarta medaglia l’ha ottenuta la De Marco nel singolare. In finale, l’azzurra è stata sconfitta dalla portoghese Beatriz Monteiro 21-17 21-10.(Fonte comitatoparalimpico.