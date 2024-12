Quotidiano.net - Meloni: a Fitto portafoglio di mille miliardi, missione compiuta. “Migranti, avanti sull’Albania”

Roma, 17 dicembre 2024 – La presidente del Consiglio Giorgiaa tutto campo alla Camera: dalla soddisfazione per la nomina di Raffaele– “di” – alla determinazione di andaresui rimpatri deicon il progetto Albania, perché le sentenze italiane sono “ideologiche” e per questo la premier chiede alla Ue di non seguirle. La direttiva è da rivedere o le stesse politiche sranno a rischio. Mercoledì l’incontro con il presidente Zelensky Ancora:mercoledì incontrerà il presidente ucraino Zelensky, prima del Consiglio europeo, “occasione importante anche per discutere del futuro del conflitto mantenendo uno stretto coordinamento sui prossimi passi da compiere”, ha dichiarato il capo del governo italiano. Automotive, “stop alle multe per le aziende” Sull’automotive un’allerta alla Ue: se punta solo sull’elettrico, il settore collassa.