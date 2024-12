Ilfattoquotidiano.it - “Mai più ultimi” ma per le cure fuori Regione la Campania è sempre laggiù

“Mai più!”, è stato lo slogan scelto dal candidato alle Primarie del Pd per la Presidenza della(2015), Vincenzo De Luca. Eravamoin tutti i parametri sia di salute che di buona gestione sanitaria. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) in data 12 dicembre 2024 ha presentato dettagliata un’analisi sulle principali dinamiche della mobilità sanitaria interregionale nel nostro Paese che si aggiunge alle numerose altre analisi sullapresentate nel corso del 2024 da altre istituzioni (Agenzie Ue, Ispra, Istat, Legambiente, Soc. It Epidemiologia, Svimez, ecc ). Per mobilità sanitaria passiva siamo ancora.A fronte dell’ennesimo saldo negativo, meno 211 milioni di euro/anno, Agenas fa rilevare però che “laha ridotto i costi legati alla mobilità passiva del 6%, mentre ha incrementato i ricavi grazie a un aumento dei ricoveri in mobilità attiva di alta complessità nel periodo 2019-2023”.