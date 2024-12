Oasport.it - LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube 1-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le venete dilagano nel finale del primo set, 25-20

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-4 Diagonale di Haak da zona 26-4 La pipe di Reed6-3 Errore al servizio5-3 Mano out Kuznetsova da zona 45-2 Vincente Gabi da zona 44-2 Mano out in fast di Carol Gattaz dopo due difese incredivbili di4-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Wolooooooooooooooosz3-1 Muroooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaaaahr2-1 Parallela potente di Haak da seconda linea1-1 Diagonale stretta Kuznetsova da zona 41-0tempo dietro Chirichella25-20 Chiude Haaaaaaaaak! Diagonale vincente della svedese che conclude unset dai due volti.in difficoltà in avvio e straripante nella seconda parte. 1-024-20 Mano out Reed da seconda linea24-19 Diagonale di Zhu da zona 423-19 Out Kuznetsova da zona 422-19 Errore al servizio21-19 Parallela di Kuznetsova da zona 421-18 Pallonetto perfetto di Haak da seconda linea20-18 Diagonale di Reed da zona 220-17 Mano out Gabi da zona 419-17 Muro di Adenizia su una Gabi un po’ in ombra finora19-16 La slash di Reed19-15 Out Reed da zona 418-15 Murooooooooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa17-15 Zhuuuuuuuuuu da seconda linea dopo una bella difesa di!16-15 Out Caffrey da zona 215-15 Mano out Zhu da zona 414-15 La fast di Adenizia14-14 Mano out Haak! Che difese ilma la svedese riesce comunque a mettere a terra il pallone13-14 Mano out Caffrey da zona 413-13 Il bagher vincente di Gabi!12-13 Il pallonetto in diagonale di Haak da zona 2 a chiudere un’azione spettacolare11-13 Errore al servizio10-13 Diagonale Kuznetsova da zona 410-12 Mano out Haak da zona 29-12 Mano out Caffrey da zona 49-11 Mano out Reed da zona 29-10 Diagonale di Haak da seconda linea8-10 Mano out Kuznetzova da zona 48-9 Mano out Gabi da zona 47-9 Errore Gabi7-8 Mano out Reed da zona 47-7 Invasione aerea6-7 Out Caffrey da zona 45-7 Mano out Xaffrey da zona 45-6 Pallonetto di Zhu da zona 44.