Ilrestodelcarlino.it - La verità di Silvestrone: "Truffe, ma alle mie spalle. Contento di andare a giudizio: chiarirò"

"È vero, leci sono state: ma da parte di qualcuno che lavoravamie sp. Sonodi: verrà fuori il ruolo di un paio di persone.". Da giovane socialista ai tempi delle medie a imprenditore conosciuto a Ravenna e non solo. A 53 anni Lucasa bene che i prossimi mesi saranno decisivi per tutto il suo futuro. Tanta la carne al fuoco per lui: un processo, già iniziato, con 43 parti offese: perlopiù imprenditori agricoli sparsi soprattutto tra Ravenna e Faenza. E poi un avviso di conclusione indagine per truffa e falso in concorso con altre quattro persone per un totale, a vario titolo, di 28 contestazioni. Ma soprattutto una richiesta di rinvio aper l’indagine che nel dicembre dell’anno scorso lo aveva fatto finire in custodia cautelare in carcere.