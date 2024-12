Bergamonews.it - La legge del desiderio: un dialogo tra Bibbia e psicoanalisi per riscoprire il senso dell’esistenza

Massimo Recalcati, noto psicoanalista e scrittore, ha presentato il suo ultimo libro Ladel. Radici bibliche dellalunedì 16 dicembre in una gremita Aula Magna dell’Università di Bergamo nell’ambito dell’iniziativa ‘Librai per un anno’, curata da Daniele Rocchetti già presidente delle Acli bergamasche, all’esordio come direttore artistico della Fiera dei Librai più antica d’Italia.In unintenso e appassionato con don Giuliano Zanchi, teologo, e la sociologa Chiara Giaccardi, Recalcati ha dato vita a una riflessione che intreccia le radici della tradizione biblica con il pensiero psicoanalitico, condividendo anche momenti della sua storia personale. Come l’origine del suo interesse culturale per la, riacceso da un evento straordinario della sua vita: la paternità.