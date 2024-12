Terzotemponapoli.com - La difesa del Napoli: le ‘precisazioni’ di Antonio Giordano

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ladel, senza Buongiorno., giornalista della Gazzetta dello Sport (e tanti anni al Corriere dello Sport), è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “La notizia del ko di Buongiorno è chiaramente negativa. Sabato contro il Genoa non è ancora chiaro chi giocherà al suo posto. Ad oggi non lo sa neanche Conte, probabilmente. Però se non gioca Rafa Marin sarebbe una bocciatura totale, significherebbe aver sbagliato il secondo difensore in due anni dopo Natan. Sarebbe un brutto segnale, anche strategico. E’ chiaro che se Conte dovesse scegliere soluzioni diverse sarebbe legittimo, del resto Conte sicuramente sceglierà per il meglio e secondo quanto vede negli allenamenti”. Come e quale sarà lapartenopea contro il Genoa?“Le ipotesi Di Lorenzo o Olivera da utilizzare da centrali ci starebbero pure, ma io mi chiederei il motivo.