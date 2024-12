Lapresse.it - Kara-Murza, ricoverata la madre del dissidente russo: sospetto avvelenamento

La donnain isolamento a Berlino persarebbe ladell’oppositore del Cremlino, Vladimir. Lo riporta Welt. In precedenza Der Spiegel ha riferito che la donna è una partente stretta di, liberato la scorsa estate nell’ambito di uno scambio di prigionieri. “La donna ha detto di appartenere al gruppo di persone a rischio”, ha detto un portavoce della polizia, come riporta Bild, mentre gli investigatori hanno confermato che la donna è una cittadina tedesco-russa. Secondo Tagespiegel, contro la donna potrebbe essere stato usato l’agente nervino Novichok, la stessa sostanza usata per avvelenare l’oppositore del Cremlino, Alexei Navalny, che venne ricoverato proprio a Berlino nel 2020 ed è poi morto in circostanze sospette mentre si trovava in prigionia in Russia lo scorso febbraio.