Intera gamma Ford Transit ottiene valutazione Platinum Euro NCAP

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) –è il quarto veicolo commercialePro ad aggiudicarsi il premioper la sicurezza assegnato dall’ente indipendente. Questo riconoscimento conferma i più elevati standard di sicurezza garantiti daPro e disponibili su tutta ladi nuova generazione, dopo i premigià ottenuti quest’anno dalCustom, e dalConnect, oltre alCourier nel 2023. “La sicurezza è un elemento fondamentale per le aziende e ladiper l’famigliadimostra l’impegno costante diPro nel proteggere sia i conducenti sia il carico”, ha dichiarato Hans Schep, General Manager diPropa.si era già distinto tra i furgoni con le migliori prestazioni in termini di sicurezza quandoavevo introdotto un nuovo programma di test per veicoli commerciali nel 2020, ottenendo il riconoscimento Gold.