Ilveggente.it - I pronostici di martedì 17 dicembre: Coppa Italia e non solo

Leggi su Ilveggente.it

di17: riprendono gli ottavi di finale dicon Juventus-Cagliari, si gioca anche nel resto del mondo.Dopo il prestigioso successo in Champions League con il Manchester City di Pep Guardiola ci si aspettava che la Juventus “aggredisse” con la stessa ferocia anche l’impegno di campionato, sulla carta abbordabilissimo, contro il Venezia ultimo in classifica. Ed invece i bianconeri di Thiago Motta nel match coi lagunari hanno fatto non uno bensì due passi indietro, dimostrando di non essere ancora guariti dalla cosiddetta “pareggite”.Idi17e non(LaPresse) – IlVeggente.it L’ottavo di, di cui la Juventus è detentrice, capita in un momento molto delicato per i bianconeri. Il pareggio, l’ennesimo, con il Venezia in campionato non ha fatto altro che aumentare la pressione intorno a Motta e i suoi uomini.