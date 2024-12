Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Juve-Cagliari: probabili formazioni, orario e dove vederla

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 17 dicembre 2024 – Lantus debutta in. L'obiettivo per la Vecchia Signora è quello di difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione, quando nella finalissima disputata a Roma hanno battuto l'Atalanta grazie al gol di Dusan Vlahovic. Il primo ostacolo sulla strada dei bianconeri si chiama. I sardi hanno già disputato due match nella competizione: ai trentaduesimi si sono imposti per 3-1 ai danni della Carrarese, mentre ai sedicesimi hanno avuto ragione della Cremonese con il punteggio di 1-0. In questa annata le due compagini si sono già sfidate all'Allianz Stadium in campionato, con i rossoblù a impattare sull'1-1 grazie alla rete nel finale di Marin, a rispondere a quella di Vlahovic. I precedenti Lantus ha vinto le ultime due gare dicontro il, entrambe con il punteggio di 1-0, nel 2012 e nel 1989, dopo che nelle precedenti cinque i bianconeri avevano ottenuto soltanto un successo (3N, 1P); infatti, nella competizione, solo una volta i sardi hanno battuto i bianconeri: 1-0, il 19 marzo 1969, all’andata dei quarti di finale.