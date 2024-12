Montanarine a breve lievitazione

Leggi su Donnaup.it

Salve oggi voglio proporvi un’impasto davvero versatile che con un’ora divi permetterà di ottenere delle deliziose.Una volta fritte, potrete sbizzarrirvi a farcirle come più vi piace! Saranno un antipasto perfetto, ma vanno benissimo anche per una cenetta tra amici.Ovviamente con questo stesso impasto otterrete anche dei buonissimi calzoni fritti oppure al forno.Vi lascio agli ingredienti ed al procedimento.Per questa ricetta ci serviranno questi ingredienti125 grammi di farina 00125 grammi di farina manitoba140 ml di acqua tiepida5 grammi di lievito di birra fresco1 cucchiaio di olio extravergine di oliva1 cucchiaino di malto (oppure miele o zucchero)sale q.b.Setacciamo le due farine e mettiamole in una boule.