Mister Movie | In arrivo il film su Clayface il villain di Batman Mike Flanagan sceneggiatore

In arrivo il film su Clayface il villain di Batman, Mike Flanagan sceneggiatore

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Dopo settimane di speculazioni, è arrivata la conferma:, maestro del genere horror, porterà sul grande schermo undedicato a, uno degli storici avversari di. I DC Studios hanno dato ufficialmente il via libera al progetto, fissando la data di uscita per l’11 settembre 2026. Ilseguirà Supergirl: Woman of Tomorrow, previsto per il 26 giugno dello stesso anno, come parte della nuova fase dell’universo cinematografico DC.L’origine del progetto e la visione diclass="wp-block-heading">L’idea di unsuda parte dirisale al 2021, quando il regista ha espresso pubblicamente su Twitter il desiderio di raccontare la storia del mutaforma attraverso una lente horror e drammatica.