Inter-news.it - Zemura: «Resettare dopo il Napoli. Pensiamo a Inter-Udinese!»

Jordanha parlato nel post-partita di, match vinto dagli azzurri 3-1: il suo pensiero è già rivolto all', prossima sfidante in Coppa Italia.IL COMMENTO – Jordansi è espresso ai canali ufficiali dell'il ko casalingo dei friulani contro ilper 1-3, facendo riferimento alla prossima partita contro l': «Fatto un ottimo primo tempo, ad alta intensità. Poi abbiamo perso un po' gli spazi e ilè uscito fuori. I nostri avversari sono davvero forti, per cui bisogna stare sempre attenti dal primo al novantesimo minuto. Ora occorre, perché giovedì abbiamo già la Coppa Italia (contro l', ndr.)».