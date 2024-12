Triennale apre al cinema | 12 registi per Fondation Cartier

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 15 dic. (askanews) – I film sono in molti casi magnetici e tremendamente evidenti, ma non è neppure questo il vero elemento di fascino della mostra “Il Nostro Tempo”, nuovo capitolo della relazione tra lapour l’art contemporain eMilano. Il punto è la somma di queste opere collocate nello spazio mentale dellae con un allestimento di bunker arc che restituisce la sensazione profonda dell’esperienzatografica, anche in un contesto che resta quello dell’arte contemporanea. “La– ha detto ad askanews la curatrice Chiara Agradi – da più di 30 anni porta avanti un discorso con il. La programmazione dellaè sempre stata interessata all’artetografica e questo interesse si è poi concretizzato negli anni nell’organizzazione di mostre dedicate all’artetografica a Parigi e di conseguenza anche all’acquisizione di opere che oggi sono nella nostra collezione.