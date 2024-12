Ilfattoquotidiano.it - Renzi infuriato per lo stop ai soldi dall’Arabia: “Norma comunista contro di me. Fosse vivo Berlusconi lo avrebbe detto, i suoi tacciono”

“Mi colpisce il silenzio dei liberali del centrodestra.stato ancoraSilvio, si sarebbe alzato in Senato dicendo che questa è una. Manon c’è più e ieredi politici”. Intervistato dal Corriere, Matteochiama in causa il defunto fondatore di Forza Italia – con cui ebbe un rapporto privilegiato – per scagliarsil’emendamento del governo alla manovra che gli impedirà di continuare a percepire compensi per consulenze e conferenze dal regime saudita di Mohammed bin Salman (grazie ai quali, nel 2022, ha dichiarato redditi per oltre 3,2 milioni). La nuova regola di legge, infatti, vieta ai parlamentari di “svolgere incarichi retribuiti in favore di soggetti pubblici o privati non aventi sede legale o operativa nell’Unione europea”.