.com - Piedone – Uno sbirro a Napoli, terza puntata con Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo

Leggi su .com

– Uno: lunedì 16 dicembre su Sky Cinema e NOW il terzo appuntamento conIn arrivo in esclusiva su Sky Cinema un nuovo appuntamento con– Uno, il poliziesco Sky Original in quattro parti con, in onda lunedì 16 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.Oltre il confine è il titolo del terzo film della serie diretta da Alessio Maria Federici, prodotta da Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle, e Titanus Production, società del gruppo Titanus. In questa, per seguire le tracce di una nuova e pericolosa droga che gira in città, l’ispettore Vincenzo Palmieri () e la commissaria Sonia Ascarelli () verranno condotti fuori dae partiranno alla volta di Amburgo.