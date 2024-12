Mario Sechi | al Circo Massimo la politica è viva i morti sono altrove

Leggi su Liberoquotidiano.it

Quelli che la sanno lunga dicono che non c'è passionenegli italiani e, naturalmente, sbagliano perché l'Italia è storicamente un grande laboratorio politico.italiani i filosofi del “principe” e del “moderno principe”, Niccolò Machiavelli e Antonio Gramsci,italiani gli esperimenti del comunismo (europeo) e del fascismo,italiani i fenomeni anticipatori del presente, come Silvio Berlusconi, che è un preludio di Donald Trump,italiani i governi tecnici ai quali stanno approdando solide democrazie che hanno scoperto problemi di funzionamento, come la Francia. Francesco Cossiga mi diceva spesso che «l'Italia è un laboratorio politico». Aveva ragione e un giro al, alla festa di Atreju, per molti apocalittici e disintegrati sarebbe utile: là c'è passione, c'è partecipazione, c'è popolo, c'è anche élite - ma con una salda relazione sentimentale con il suo elettorato - c'è carne, c'è sangue, c'è cervello, c'è cuore.