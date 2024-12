Marcia Massimo Stano si esalta a Dublino | vittoria nella 35km col minimo per i Mondiali

Leggi su Sportface.it

vince e convince a, in occasione del suo rientro35 km. Si tratta della prima uscita agonistica dai Giochi di Parigi 2024, che lo hanno visto sfiorare la medaglia arrivando quarto a un solo secondo dalla terza piazza. In terra irlandese, l’atleta azzurro si impone in 2h24:19, un ottimo crono che dista un solo minuto dal suo primato europeo. Due anni fa, aidi Eugene,aveva ottenuto il successo iridato collezionando un 2h23:14, che tutt’ora rimane il suo miglior tempo nel continente. Laproietta iltore italiano verso idi Tokyo. La rassegna è attesa per settembre del prossimo anno, con le qualificazioni che partivano proprio dalla gara in Irlanda.stacca dunque il pass alla prima occasione e lo fa con sicurezza.