Lin-Manuel Miranda vorrebbe fare un film su Hamilton dopo il successo di Wicked

Lin-ildirealizzare una versione cinematografica su. “Ho sempre detto che sono aperto a questa possibilità, se sento un regista con una grande interpretazione“, ha dettoa Variety durante un’intervista per il suo ultimoMufasa – Il re leone. Lin-ha scritto le canzoni originali per il prequel Disney, nelle sale il 20 dicembre. “Ho già una produzione fantastica con quella che abbiamo fatto a Broadway“, ha continuato. “Sono davvero felice che esista e che siamo in grado di condividerla con il mondo. Ma se qualcuno ha un’idea, mi contatti“. Lo spettacolo teatrale diè disponibile per la visione su Disney+.Ma da quandoè stato unal botteghino,dice: “Stranamente, ho ricevuto più domande a riguardo“.