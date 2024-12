Anteprima24.it - Carmela Petrillo, i primi 100 anni all’insegna del sorriso

Tempo di lettura: < 1 minutoIrpinia in festa per la sua nuova centenaria, la Signora, un’arzilla e sempre scherzosa figlia della nostra terra. A portarle gli auguri allaalla Casa Albergo Villa Troisi di Montefalcione il sindaco di Montefalcione Angelo Antonio D’Agostino: “Oggi ho vissuto un pomeriggio che porterò nel cuore, celebrando i 100della signoraalla Casa Albergo Villa Troisi di Montefalcione, in compagnia del collega sindaco di Montemiletto Massimiliano Minichiello. Quello con la signora, è stato un incontro speciale, fatto di sorrisi e racconti che hanno il sapore di un secolo di vita, di forza e amore per la nostra comunità. Guardare negli occhi dimi ha ricordato quanto siano preziosi i nostri anziani, custodi di valori e tradizioni che ci rendono chi siamo.