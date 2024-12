Mistermovie.it - Mister Movie | Ospiti Ultima Puntata di Belve il 17 Dicembre | Jovanotti, Feltri e Taylor Mega

Martedì 17 dicembre 2024, su Rai 2 andrà in onda l'ultima puntata di Belve. Francesca Fagnani chiude l'edizione con Jovanotti, Vittorio Feltri e Taylor Mega tra gli ospiti. Una Serata Finale Ricca di Sorprese a Belve La chiusura della stagione 2024 di Belve, condotta da Francesca Fagnani, promette emozioni e rivelazioni inaspettate. Martedì 17 dicembre, in seconda serata su Rai 2, la sagace intervistatrice accoglierà tre ospiti di grande calibro, pronti a confrontarsi con le sue celebri domande dirette e senza filtri. Gli ospiti dell'ultima puntata di Belve del 17 dicembre A chiudere questa edizione saranno: Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come Jovanotti, una figura di spicco nella musica italiana. La sua intervista potrebbe rivelare aspetti inediti della sua vita artistica e personale.