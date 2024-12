Sport.quotidiano.net - Luca Lischi: il nuovo acquisto del Terranuova punta alla salvezza

"L’obiettivo? La".non ci gira troppo attorno. Ildel mercato invernale delè arrivato in piazza Coralli per aiutare la squadra a restare in categoria. L’esordio in campo è già avvenuto domenica scorsa negli ultimi frangenti della gara interna con il Flaminia, ma il giocatore non ha ancora recuperato del tutto dal brutto infortunio subito circa sei mesi fa quando ancora militava nel Montevarchi. "Qui ami sto integrando bene in quello che è un gruppo di valore - ha detto - Fisicamente sto meglio e mi sento bene, ma è chiaro che c’è qualcosa da migliorare visto che mi porto dietro alcune scorie dell’infortunio. Fa parte del percorso, però stiamo lavorando per rientrare al cento per cento". Avere a disposizione del minutaggio durante i match consentirà dunque al calciatore cresciuto calcisticamente nel Santa Firmina di tornare in campo a pieno regime e contribuirecausa di Sacconi e soci.