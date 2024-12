Formiche.net - La Georgia ha un nuovo presidente. Ma le proteste non si fermano

L’ex calciatore Mikheil Kavelashvili è stato elettodella, mentre il partito al governo ha rafforzato la sua posizione in quello che l’opposizione definisce un duro colpo alle aspirazioni europeiste del Paese e una vittoria per la Russia. Kavelashvili, 53 anni, ha vinto facilmente le elezioni dato il controllo del partito Sognono su un collegio elettorale di 300 seggi che ha sostituito le elezioni presidenziali dirette nel 2017. I rappresentanti dei partiti di opposizione, che considerano illegittimo l’attuale Parlamento, non hanno partecipato al voto. “, Moldavia, Romania, ovunque la Russia sta usando interferenze elettorali e strumenti ibridi diversificati per cercare di far deragliare questi Paesi dal loro percorso democratico. È una guerra alle elezioni, una guerra all’Europa!”, ha commentato su X l’attualedella, Salome Zurabishvili, che già nelle scorse settimane aveva denunciato brogli elettorali e interferenze da parte del Cremlino.