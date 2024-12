Anteprima24.it - Furto nel supermercato “Conviene”: colpo da mille euro

Tempo di lettura: < 1 minutoAmmonta a 1.000 € il bottino delmesso a segno ai danni del“XXL” in via Roberto Wenner nella zona industriale di Salerno. Intorno alle cinque di questa mattina, sfondando l’ingresso con un camioncino rubato che ha fatto da ariete i ladri sono entrati all’interno dele hanno portato via quanto trovato ancora in cassa.Oggi il bilancio delfa registrare i danni maggiori legati alla struttura, per le porte infrante. Sul posto per i rilievi e cercare di ritrovare gli eventi utili alle indagini, la polizia di Stato. L'articolonel”:daproviene da Anteprima24.it.