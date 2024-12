Sport.quotidiano.net - Derby Modena-Reggiana: la partita decisiva per il futuro a Reggio Emilia

Proviamo a dimenticare per un attimo la storia, fin troppo negativa per essere ulteriormente snocciolata. E proviamo pure ad uscire un po’ dai soliti luoghi comuni che accompagnano unadel genere. Ovvero quelle canoniche frasi che recitano: "Unè sempre un", oppure "inon si giocano, si vincono" o, per chiudere in bellezza "unsfugge ad ogni pronostico". Pure gli allenatori, Mandelli e Viali, non hanno mancato l’appuntamento con le dichiarazioni del caso. Ma fa parte del gioco ed entrambi sanno e sapevano che caricare troppo di aspettative poteva essere rischioso. La verità è che il(e di riflesso la) si gioca tantissimo nellapiù attesa dell’anno, quasi si potrebbe dire che una buona fetta di rilancio, di svolta o di salvezza passa dalle parti diperché l’obiettivo deve essere per forza provare ad arrivare al giro di boa con 4 o 5 punti nelle 3 partite che restano alla fine del girone d’andata.